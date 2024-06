Conti pubblici, l’Italia dovrà ridurre la spesa: sostegni a rischio

L'Italia potrebbe essere chiamata a fare un aggiustamento dei conti pubblici da presentare all’Unione Europea di 10 miliardi l’anno.

L’Italia potrebbe essere chiamata a fare un aggiustamento dei conti pubblici da presentare all’Unione Europea di 10 miliardi l’anno. Il deficit italiano supera infatti i parametri delle nuove regole comunitarie del Patto di Stabilità. Mercoledì si saprà se i bilanci dovranno essere corretti e poi Bruxelles indicherà una possibile trattativa per determinare quanti soldi bisognerà recuperare e in quali modalità. Dovranno perciò essere individuate le somme eventualmente necessarie, aumentando imposte oppure riducendo alcuni sconti. Sono a rischio quindi i sussidi per i cittadini.