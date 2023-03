Contro le malattie sessualmente trasmesse: il camper dell’Asp sabato a piazza Verdi

Dalle ore 9 alle 18, nel camper dell'Asp potranno essere effettuati test gratuitamente e il vaccino contro il papilloma virus

Sabato 4 marzo, in occasione delle iniziative organizzate dall’Università degli Studi di Palermo per la “Giornata internazionale contro il Papillomavirus”, l’Asp di Palermo sarà in Piazza Verdi con i camper della prevenzione. Dalle ore 9 alle 18, gratuitamente e senza prenotazione, medici e infermieri del Dipartimento Interaziendale di Diagnostica di Laboratorio dell’Azienda sanitaria cureranno interventi di counseling e screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse.

Test gratuiti per HIV, HCV e Sifilide

A bordo dell’ambulatorio mobile verrà effettuato, attraverso un prelievo ematico, il test per HIV, HCV (Epatite C) e Sifilide. I test precoci rappresentano l’unica strada per avviare in tempo le terapie mediche e limitare il diffondersi delle infezioni.

Vaccino contro il Papilloma Virus

Un altro camper dell’Asp di Palermo avrà, invece, a bordo gli operatori dell’UOC di Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione che somministreranno il vaccino contro il papilloma virus (raccomandato alle donne da 11 a 45 anni e agli uomini da 11 a 26 anni).