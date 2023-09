Controlli Nas nel Trapanese, sequestrati 7 kg di carne in azienda agrituristica

Dall’accertamento la carne è risultata abbattuta e detenuta in difformità alle norme di autocontrollo. Sanzionato il legale rappresentante

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Palermo, nell’ambito del più ampio progetto nazionale denominato “Estate tranquilla 2023”, hanno sottoposto ad ispezione alcune attività commerciali del Trapanese. All’esito del servizio è scattata la sanzione di 2000 euro con il contestuale sequestro di circa 7 kg. di carne per il legale rappresentante di un’azienda agrituristica.

I controlli

Dall’accertamento la carne è risultata abbattuta e detenuta in difformità alle norme di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Points, traducibile in sistema di analisi dei rischi e punti di controllo critico) è un insieme di procedure, mirate a garantire la salubrità degli alimenti, basate sulla prevenzione anziché l’analisi del prodotto finito.