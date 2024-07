Cantiere irregolare e poco sicuro sulla A18, scattano sospensione e sanzione

Ispezioni per la sicurezza di utenti della strada e operai sulla Messina-Catania: in azione gli agenti della Polizia Stradale.

Gli agenti della sezione Polizia Stradale di Giardini Naxos hanno individuato un cantiere irregolare sull’autostrada A18 Messina-Catania e hanno fatto scattare la sospensione dei lavori all’altezza dello svincolo di Giarre (CT).

Prevista una sanzione amministrativa di 1.732 euro.

Giarre, sospeso cantiere irregolare sulla A18

Nel corso di alcuni controlli mirati per verificare le condizioni di sicurezza nei cantieri, gli agenti hanno individuato un cantiere irregolare all’altezza dello svincolo di Giarre dell’autostrada e decretato la sospensione immediata delle attività fino al totale ripristino delle condizioni di sicurezza previste dalla legge.

Per le irregolarità, gli agenti hanno elevato anche una sanzione amministrativa di 1.732 euro.

Proseguono i controlli della Polizia Stradale di Messina per potenziare le attività di verifica delle norme relative all’apposizione della segnaletica stradale in presenza dei cantieri e di tutelare lavoratori e utenti in transito.

