Controlli straordinari dei carabinieri sul territorio di Catania: tutte le sanzioni

Interventi mirati a Catania contro la criminalità comune, la guida indisciplinata e il fenomeno dell’abusivismo commerciale

Nuovi servizi straordinari a largo raggio sono stati disposti dal Comando provinciale carabinieri di Catania. I militari della compagnia di Fontanarossa, supportati dai colleghi della Compagnia di intervento operativo e dal nucleo ispettorato del lavoro, sono stati impegnati nei quartieri San Leone e Nesima in un servizio di controllo contro la criminalità comune, la guida indisciplinata e il fenomeno dell’abusivismo commerciale, verificando in particolare diversi casi di lavoro nero.

31enne denunciato per non aver impiegato un lavoratore in nero

Un 31enne catanese, titolare di una rivendita all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli ubicata presso il Maas di Catania, è stato denunciato per non avere sottoposto un lavoratore alla sorveglianza sanitaria. Dagli accertamenti condotti, è emerso che l’uomo impiegava un lavoratore non assunto, ed è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale, con sanzione amministrativa di 10 mila e 550 euro.

I carabinieri, infine, si sono concentrati nel controllo alla circolazione stradale, disponendo una serie di posti di blocco e pattuglie appiedate. Identificate una cinquantina di persone e sottoposti ad accertamenti una quarantina di veicoli, elevando 12 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada (mancata copertura assicurativa dei veicoli, omessa revisione periodica dei mezzi e guida con patente scaduta o di veicolo sottoposto a fermo amministrativo), colpendo, in particolare, quelle condotte di guida che possono creare un pericolo per la sicurezza pubblica.Eseguito il sequestro amministrativo di tre veicoli.