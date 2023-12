Coppa Italia Serie C, in semifinale il Catania gareggerà con il Rimini

Il Catania, dopo aver rimediato la seconda sconfitta del "Lucarelli Ter", scopre che sfiderà il Rimini in Coppa Italia.

Il Catania, dopo aver rimediato la seconda sconfitta del “Lucarelli Ter”, scopre che sfiderà il Rimini in Coppa Italia. Si è svolto in diretta tv dagli studi di Sky Sport, nel corso della trasmissione “Area C”, il sorteggio delle semifinali della Coppa Italia di Serie C NOW 2023/24. Le palline sono state estratte dal miglior cannoniere della storia della Serie C Felice Evacuo, autore di ben 175 gol con le maglie di Turris, Florentia Viola, Viterbese, Avellino, Torres, Benevento, Spezia, Nocerina, Novara, Parma, Alessandria, Trapani, Catanzaro e Juve Stabia. Presenti pure i conduttori Luca Mastrolilli e Luca De Micheli. Invece a coordinare le operazioni per la Lega Pro c’erano Tommaso Donati, segretario dell’agonistica e Nadia Giannetti, responsabile eventi ed emittenti.

Le semifinali: le gare

Di seguito abbinamenti delle semifinali della Coppa Italia di Serie C NOW, che si giocheranno mercoledì 24 gennaio (andata) e mercoledì 28 febbraio ritorno):

Rimini-Catania

Lucchese-Padova.

La finale di andata è fissata per martedì 19 marzo in casa di Lucchese o Padova mentre la finalissima di ritorno sarà martedì 2 aprile 2024 nelle mura amiche di Rimini o Catania.