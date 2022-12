Covid, Bassetti: “Ue introduca tampone obbligatorio per chi arriva dalla Cina”

"Non si può aspettare. Non commettiamo errori già commessi 3 anni fa". Così Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova

“Gli Stati Uniti introducono il tampone obbligatorio e se positivo isolamento per 2 settimane per chi arriva dalla Cina. Tutti i passeggeri di età pari o superiore a 2 anni provenienti dalla Cina dovranno sottoporsi al test non più di due giorni prima della partenza da Cina, Hong Kong e Macao, e mostrare il risultato negativo al momento della partenza. L’Europa faccia lo stesso subito, come ha ben fatto l’Italia oggi. Non si può aspettare. Non commettiamo errori già commessi 3 anni fa”. Così Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, su Facebook.