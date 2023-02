Covid, Brusaferro: “Dati testimoniano calo significativo dei casi”

ll presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, ribadisce il trend negativo dei casi Covid in Italia

Il Covid in Italia comincia, finalmente, a fare meno paura.

I dati sui ricoveri, così come quelli sui casi da coronavirus, sono ormai col segno negativo già da diverse settimane, segno di come ormai la pandemia appaia in regressione.

Negli ultimi 7 giorni, come detto, i ricoveri sono diminuiti del 17,6%. Giù anche le terapie intensive con -20,8% di pazienti.

Ciò è quanto emerge dalla rilevazione degli ospedali sentinella aderenti alla rete della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso): secondo il report, è maggiore il calo registrato nei pazienti ricoverati ‘per Covid’, ovvero con insufficienza respiratoria o polmonite, -23%, effetto anche della diminuzione dei contagi nella popolazione.

Brusaferro (Iss): “Dati testimoniano decrescita dei casi Covid”

“I dati che settimanalmente diamo mostrano una decrescita significativa di casi e dell’impegno del Servizio Sanitario Nazionale per quanto riguarda SarCov2 ma anche il virus influenzale e quello sinciziale”. Lo ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell‘Istituto Superiore di Sanità (Iss), a margine dell’evento “Investing for Life: la salute conta”, organizzato a Roma.