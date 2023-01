Covid, Ciccozzi: “Dati non mentono: siamo ai titoli di coda del virus”

Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, relativo alla settimana che va dal 6 al 12 gennaio, evidenzia un calo di tutti i dati Covid: -38% contagi e -25,7% morti in 7 giorni. “I dati scientifici non mentono mai, siamo ai titoli di coda del virus e alla sua endemizzazione – afferma all’Adnkronos Salute Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità di Statistica medica ed Epidemiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma – Abituiamoci a vedere piccole ondate con pochi casi, ma non stagionalità. Se rimane la ‘Omicron family’, dovremo occuparci di altro perché la situazione è sotto controllo, ma è comunque importante sempre monitorare con il sequenziamento random”.