Covid, Crisanti: “Insistere su quarte e quinte dosi. Messaggio del Governo non aiuta vaccinazione”

Per il microbiologo Crisanti "è chiaro che c'è meno tensione e motivazione nella popolazione a vaccinarsi".

“Oggi siamo in fase di equilibrio grazie a immunità ampia ma più passa il tempo e più va a favore virus”. Lo ricorda il microbiologo Andrea Cristanti, il quale si esprime anche sui recenti provvedimenti adottati dal Governo Meloni contro il Covid.

La diffusione del bollettino solo settimanale sulla pandemia, così come il reintegro anticipato dei sanitari non vaccinati, sembrano lanciare – a suo dire – un chiaro messaggio: “E se questo è il messaggio che viene propagandato, è chiaro che c’è meno tensione e motivazione nella popolazione a vaccinarsi“.

“Immunità non dura tantissimo, equilibrio a favore del virus”

Oggi sul fronte Covid “siamo in una fase di equilibrio – spiega all’Adnkronos Salute – che è legata all’alto numero dei vaccinati e dei guariti”.

“Però è chiaro che più passa il tempo e più questo equilibrio si sposta a favore del virus anche perché l’immunità non dura tantissimo. Per questo è necessario insistere sulle quarte e quinte dosi” per proteggere le fasce più a rischio e i fragili.