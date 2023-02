Covid: da inizio pandemia oltre 25,7 mln di casi e 186.352 morti

È stato da poco diffuso l'ultimo report esteso dell'Istituto Superiore di Sanità in merito all'andamento della pandemia in Italia

È stato da poco diffuso l’ultimo report esteso dell’Istituto Superiore di Sanità in merito all’andamento della pandemia in Italia. Secondo lo studio dell’ISS, dall’inizio dell’epidemia fino alle ore 12 del 15 febbraio 2023 sono stati diagnosticati, e riportati al sistema di sorveglianza integrata Covid, 25.755.936 casi, di cui 186.352 deceduti.

Incidenza in lieve diminuzione

Fra il 6 e il 12 febbraio 2023 – si legge nel report – sono stati segnalati 27.825 nuovi casi, di cui 54 deceduti. I dati del flusso ISS nel periodo evidenziano una incidenza in lieve diminuzione e pari a 47 per 100.000 abitanti, rispetto alla settimana precedente che era 54 per 100.000 abitanti. Anche nel periodo più recente censito dai dati aggregati raccolti dal Ministero della Salute l’incidenza è in lieve diminuzione.

Reinfezioni

Dal 24 agosto 2021 al 15 febbraio 2023 sono stati segnalati 1.780.416 casi di reinfezione, pari all’8,4% del totale dei casi notificati nello stesso periodo (stabile rispetto alla scorsa settimana). Nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni (29,9%) risulta abbastanza stabile rispetto alla settimana precedente (29,6%).