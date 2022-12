Covid e influenza, in aumento chiamate a 118

La situazione peggiorerà con il freddo e non aiuterà la circolazione dell'influenza, con il picco previsto fra dicembre e gennaio

Il 118 sta registrando, in queste ultime settimane, un aumento delle chiamate e degli interventi per Covid-19. Lo riferisce all’Adnkronos Salute Marzio Balzanelli, presidente nazionale Sis 118, sottolineando che “i ricoveri sono in crescita, come testimoniano i dati, ma l’espressività clinica di queste varianti in circolazione è minore rispetto al passato, con meno casi gravi”.

Picco influenza fra dicembre e gennaio

“La situazione peggiorerà con il freddo – avverte Balzanelli – e non ci aiuterà la circolazione dell’influenza, con il picco previsto fra dicembre e gennaio”. Una tempesta perfetta che rischia di mettere a dura prova l’emergenza-urgenza sul territorio. “Restiamo in allerta e pronti a fronteggiare ogni evenienza, sulla base dell’esperienza maturata in questi anni”, conclude.