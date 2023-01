Covid, Fiaso: “Il 30% dei ricoverati in intensiva è senza vaccino”

Secondo il report Fiaso, il 30% di coloro che sono ricoverati in terapia intensiva non avrebbe inoculato il vaccino anti Covid

Ancora in calo (precisamente -18%) i dati relativi ai ricoveri Covid negli ultimi sette giorni in Italia.

Secondo quanto emerge dalla rilevazione del 24 gennaio degli ospedali sentinella aderenti alla rete della Fiaso, resta stabile anche il dato sulle terapie intensive. dove il 30% dei pazienti non risulta vaccinato e ha un’età media di 58 anni rispetto ai 71 di chi invece ha detto sì al vaccino.

Ricoveri in calo tra i minorenni

La flessione dei ricoveri riguarda anche i minori di 18 anni per i quali, nei quattro ospedali pediatrici e nei reparti della rete sentinella Fiaso, si attesta una diminuzione di circa il 20%.

Nessun ingresso di bambini in terapia intensiva Covid: il 72% dei pazienti minori malati di coronavirus hanno tra 0 e 4 anni.

Il 75% dei pazienti con insufficienza respiratoria o polmonite, che sono il 41% del totale, è vaccinato da più di sei mesi, ha un’età media di 77 anni e nella gran parte si tratta di persone affette da altre patologie.

Il 59% dei ricoverati è “con Covid”

Sono invece il 59% i pazienti “con Covid”, secondo quanto riportato da Fiaso, ovvero malati che sono arrivati in ospedale per la cura di altre patologie, sono positivi ma non hanno sintomi respiratori e polmonari e occupano il 59% dei posti letto Covid. Nelle terapie intensive si segnala un solo nuovo ingresso dopo il significativo calo registrato la scorsa settimana (-44%).