Covid, in arrivo nuovo vaccino monovalente per l’autunno

L'Ema ha invitato le imprese farmaceutiche a produrre un nuovo tipo di vaccino monovalente per combattere nuove varianti Covid

Lebaziende farmaceutiche produrranno un nuovo vaccino Covid monovalente entro l’autunno, per contrastare le ricombinazioni di sottovarianti di Omicron Xbb.

Contemporaneamente, l’Agenzia europea del farmaco raccomanderà agli Stati la rivaccinazione in autunno delle fasce più a rischio della popolazione, a partire da anziani e soggetti immunodepressi. Lo spiega Marco Cavaleri, responsabile dell’Agenzia per i vaccini e prodotti terapeutici contro il coronavirus.

Ecco come funzionerà il nuovo vaccino

L’obiettivo, precisa Cavaleri, è quello di “produrre per l’autunno un nuovo vaccino monovalente, che contenga cioè solo il ceppo Xbb: dunque ci stiamo spostando da un vaccino che contiene due ceppi diversi a un vaccino che non contiene più il ceppo originario del virus SarsCoV2, ovvero il ceppo Wuhan, quello con cui la pandemia è partita, perché di fatto questo ceppo non circola più”. E comunque il “ceppo Wuhan – sottolinea – lo abbiamo già incontrato varie volte, sia con la vaccinazione sia con l’infezione naturale: per questi motivi non riteniamo più necessario rivaccinarci con questo ceppo, mentre l’idea è quella di seguire la direzione che sta prendendo il virus”.