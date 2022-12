Covid, incidenza in calo ma crescono ricoveri anche in terapia intensiva

A livello nazionale il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 3,4%. Il tasso di occupazione in aree mediche aumenta al 14,5%

Cala l’incidenza di Covid in Italia. In dato a livello nazionale è pari a 375 casi ogni 100mila abitanti nel periodo 2-8 dicembre, contro 386 casi su 100mila dal 25 novembre al primo dicembre. Lo indica il monitoraggio di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute.

Crescono ancora i ricoveri Covid in Italia. A livello nazionale il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 3,4% (rilevazione giornaliera ministero della Salute all’8 dicembre), dal 3,2% al primo dicembre. Il tasso di occupazione in aree mediche aumenta al 14,5% (rilevazione giornaliera ministero della Salute all’8 dicembre), dal 13,3% al primo dicembre. Questi i dati del monitoraggio settimanale di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute.

E’ sostanzialmente stabile l’indice di trasmissibilità di Covid in Italia. Nel periodo 15-28 novembre, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,10 (range 1,01-1,19), in lieve calo rispetto alla settimana precedente (1,14) e ancora superiore alla soglia epidemica. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è sostanzialmente stabile e intorno alla soglia epidemica, pari a 0,99 (0,97-1,02) al 28 novembre, mentre era di 1,01 (0,98-1,04) al 22 novembre. E’ quanto emerge dal monitoraggio settimanale di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute.