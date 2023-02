Covid: Intravaia (FdI) a Schifani, “prorogare amministrativi fino a 31 dicembre”

Scadono il prossimo 28 febbraio i contratti dei lavoratori Covid amministrativi e tecnici, ma ancora non si è giunti ad una soluzione

“Scadono il prossimo 28 febbraio i contratti dei lavoratori Covid amministrativi e tecnici. In attesa che si giunga alla soluzione definitiva, ci appelliamo al governo regionale affinché proceda con una proroga almeno fino a dicembre 2023″. Così il deputato FdI all’Ars Marco Intravaia.

“Abbiamo ripetutamente sottolineato quanto siano indispensabili al comparto della sanità la loro professionalità ed esperienza, maturate nei momenti più bui del Covid – aggiunge – Questi lavoratori meritano di avere risposte sul loro futuro e in questo momento in cui i loro contratti sono in scadenza ci appelliamo al presidente Renato Schifani e all’assessore Giovanna Volo, che hanno già manifestato la loro sensibilità, affinché procedano con la proroga, continuando ad assicurare servizi indispensabili ai cittadini siciliani”.