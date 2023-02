Continuano ad aumentare le reinfezioni da Covid in Italia: rappresentano il 29,6% del totale casi segnalati.

Prosegue l’aumento delle reinfezioni Covid in Italia, che rappresentano il 29,6% del totale casi segnalati, secondo i dati diffusi dall’Istituto superiore di sanità via Twitter nell’ambito del monitoraggio settimanale sull’andamento della pandemia. La settimana scorsa la percentuale era del 27,8%, in aumento rispetto alla precedente (24,9%).