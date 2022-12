Vaccini Covid, Locatelli: “Copertura quarte dosi over 80 non ottimale, anziani e fragili si proteggano”

Il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, spinge verso un maggiore ricorso alle quarte dosi dei vaccini.

“La situazione non è ottimale per le quarte dosi fra gli anziani. Sopra agli 80 anni la copertura è del 43%. Fra i 70 e i 79 del 30%. Fra i 60 e i 69 sopra al 18%”. Lo dichiara in un’intervista ai colleghi de “La Repubblica” il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, parlando delle vaccinazioni contro il Covid-19.

“La percentuale delle quarte dosi – aggiunge – dovrebbe arrivare all’80% oltre i 60 anni di età. A chi è fragile, perché ha età superiore ai 60 anni o malattia consiglio il vaccino da uomo di scienza e di sanità pubblica. Lo stesso vale per i bambini”.

Locatelli: “Incoerente chi non si vaccina in nostra professione”

Per quanto riguarda la scelta del Governo Meloni di lasciare scadere l’obbligo di vaccinazione per i sanitari, Locatelli specifica che “le scelte spettano ai decisori” e che “nel mio ruolo osservo che per un sanitario vaccinarsi è legato alla propria professione. Trovo incoerente chi, fra noi, non lo fa”.

Nonostante non ci siano grossi “elementi di preoccupazione per noi”, secondo Locatelli “più un virus circola, più alta è la probabilità che dia vita a nuove varianti”

“Teoricamente nuove varianti potrebbero essere più contagiose, anche se è difficile pensare a qualcosa di più contagioso di Omicron, più patogeniche, cioè più capaci di causare sintomi gravi, o più capaci di sfuggire ai vaccini”, conclude il presidente del Consiglio superiore di Sanità.