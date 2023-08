Covid, Moderna: “Nuovo vaccino efficace contro varianti Eris e Fornax”

Il vaccino anti-Covid aggiornato di Moderna, in arrivo per la campagna vaccinale di autunno, "genera una robusta risposta immunitaria"

Il vaccino anti-Covid aggiornato di Moderna, in arrivo per la campagna vaccinale di autunno, “genera una robusta risposta immunitaria” nell’uomo contro le varianti circolanti, tra cui Eris (EG.5), in ascesa nel mondo e ‘osservata speciale’ da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità, e Fornax (FL.1.5.1), che sta iniziando a diffondersi in alcune parti degli Stati Uniti e in diversi altri Paesi. E’ quanto annuncia Moderna sulla base dei dati preliminari del trial clinico. Dati che mostrano, spiega l’azienda statunitense, “un aumento significativo” degli anticorpi neutralizzanti sia contro Eris che contro Fornax.

Questi risultati, si legge in una nota di Moderna, suggeriscono che il vaccino aggiornato potrebbe “colpire efficacemente” le varianti Covid che si prevede circoleranno durante la prossima stagione vaccinale. Eris, ricorda Moderna, è ora la variante dominante negli Stati Uniti secondo i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), e rappresenta anche una quota crescente di casi in tutto il mondo. Anche Fornax sta facendo sentire la sua presenza in alcune aree in particolare.

“Il nuovo vaccino genera solida risposta contro varianti”

“Questi nuovi risultati, che mostrano che il nostro vaccino Covid aggiornato genera una solida risposta immunitaria contro i ceppi EG.5 e FL.1.5.1 in rapida diffusione, riflettono la capacità del nostro vaccino aggiornato di affrontare le minacce emergenti del Covid”, commenta Stephen Hoge, presidente di Moderna.

L’azienda aveva già presentato alla statunitense Fda dati di trial clinico che mostravano nell’uomo robuste risposte immunitarie del vaccino aggiornato verso i principali ceppi Xbb circolanti. Con queste nuove informazioni, conferma la risposta anticorpale contro gli attuali ceppi virali che allertano di più gli esperti. Moderna informa infine di aver presentato il suo vaccino Covid aggiornato sia alla Fda che all’Agenzia europea del farmaco Ema e ad altre autorità regolatorie. In attesa di autorizzazione, l’azienda assicura che sarà “pronta con una fornitura globale sufficiente del nuovo vaccino per le attività di immunizzazione autunnale”.