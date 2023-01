Covid, scende indice Rt. In calo anche Terapie Intensive: tutti i dati dell’ISS

Diffusi i dati aggiornati sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Situazione ancora in miglioramento nel Paese, nessun rischio per Regioni.

Cala l’indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici di Covid-19 in Italia nel periodo compreso tra il 28 dicembre 2022 e il 10 gennaio 2023. Il dato è stato pari a 0,89 (range 0,74-1,06), in diminuzione rispetto alla settimana precedente (era a 0,91) e sotto la soglia epidemica.

Lo rende noto il monitoraggio settimanale sull’andamento del Covid in Italia di Ministero della Salute e Istituto superiore di sanità.

Covid-19, indice trasmissibilità sotto soglia epidemica

L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in diminuzione e rimane sotto la soglia epidemica: Rt=0,78 (0,76-0,81) al 10 gennaio 2023 contro Rt=0,80 (0,78-0,84) al 3 gennaio 2023. In calo l’incidenza settimanale a livello nazionale: 88 ogni 100.000 abitanti (13 gennaio 2023 -19 gennaio 2023) contro 143 ogni 100.000 abitanti (06 gennaio 2023 -12 gennaio 2023).

Secondo il monitoraggio settimanale sull’andamento del Covid in Italia di Ministero della Salute e Istituto superiore di sanità, il tasso di occupazione in Terapia Intensiva è in calo al 2,3% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 19 gennaio) contro il 3,1% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 12 gennaio).

Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 7,9% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 19 gennaio) contro il 10,1% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 12 gennaio).

Nessuna Regione/PA è classificata a rischio alto ai sensi del DM del 30 aprile 2020; 4 sono a rischio moderato (erano 7 una settimana fa) e 17 classificate a rischio basso (erano 14).