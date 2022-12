Covid, Oms: “15 milioni di morti in eccesso nel mondo tra 2020 e 2021”

Ci sarebbero quasi 15 milioni di decessi in eccesso del Covid-19 in tutto il mondo: lo studio effettuato dall'Oms

Secondo l’Oms, ci sarebbero ben 14,8 milioni di vittime in eccesso del Covid-19 nel mondo.

La stima, rilevata tra il 2020 e il 2021, comprenderebbe tutte le morti collaterali dovute ad esempio all’interruzione dei servizi sanitari: si arriverebbe così a quasi il triplo dei decessi riportati nello stesso periodo, rispetto alle morti causate direttamente dal virus Sars-CoV-2.

L’indagine è stata realizzata da uno studio guidato dall’Oms (Who) e pubblicata sulla rivista Nature.

Il procedimento utilizzato dall’Oms per stimare i decessi da Covid

Il procedimento utilizzato per ottenere la stima si baserebbe su modelli matematici per poter calcolare i decessi previsti e per riempire i “buchi” in caso di dati incompleti o mancanti.

Solo il 37% dei Paesi, infatti, è in possesso di dati completi sulla mortalità nei due anni (2020 e 2021) presi in esame, mentre per il 43% (soprattutto in Africa) non ne esistono affatto.

Per questo motivo, gli autori della ricerca invitano a prendere con le pinze le stime rinvenute.

La stima triplica i 5,4 milioni di morti causati direttamente dal Covid-19

I risultati ottenuti indicano come il Covid-19 possa dunque essere ritenuto responsabile di un numero di decessi in più che varia da 13,3 milioni a 16,6 (molto probabilmente 14,8 milioni), una stima arriva quasi a triplicare i 5,4 milioni di decessi causati in maniera diretta dal virus.