Covid, Oms: “Pandemia finita? Ci vuole cautela, ancora troppi morti”

Cautela sulla fine dell’emergenza sanitaria globale. Il Covid fa ancora troppi morti: la scorsa settimana se ne sono registrati circa 40mila, più della metà in Cina. A dichiararlo è direttamente il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante il Comitato emergenze dell’Oms, riunito per valutare se Sars-Cov-2 rappresenta ancora una minaccia di salute pubblica di portata globale. “Entrando nel quarto anno di pandemia, siamo tuttavia senz’altro in una situazione migliore rispetto a un anno fa, quando l’ondata di Omicron era al picco e oltre 70mila morti a settimana venivano riportate all’Oms”, ha concluso Tedros.