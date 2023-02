Covid, Pregliasco: “Virus resta per effetto resilienza, attenzione a fragili”

"Il virus Sars-CoV-2 è ancora presente, ormai per un effetto resilienza". A sottolinearlo è il virologo Fabrizio Pregliasco.

“Il virus Sars-CoV-2 è ancora presente, ormai per un effetto resilienza. Perché noi dobbiamo abituarci e ci siamo abituati anche a questo rischio, e a tollerare purtroppo 200-300 morti a settimana. C’è una ripresa della normalità della vita ed è naturale ed è anche opportuno dal punto di vista dell’approccio istituzionale e politico”. Ma serve “attenzione ai fragili”. A sottolinearlo all’Adnkronos Salute è il virologo Fabrizio Pregliasco, che analizza l’andamento di Covid, emerso dagli ultimi monitoraggi. E osserva: “C’è un’esigenza di responsabilizzazione e di attenzione per le persone più fragili. Credo che un elemento che un po’ manca sia quello dell’opportunità della vaccinazione per tutti, e ovviamente soprattutto per i fragili. Ormai c’è una certa stanchezza vaccinale e quindi va lanciato un messaggio di equilibrio”.

Il docente dell’università Statale di Milano ammette: “Non è facile. L’emergenza, prima, e la fine dell’emergenza ora”, sono come “il bianco e il nero: ovviamente hanno una capacità e forza comunicativa maggiore del messaggio ‘stai attento'”, riflette Pregliasco. “Però tutta questa quota di decessi ci sono. Quindi andiamo avanti con buon senso e attenzione e ai fragili”.