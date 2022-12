Covid, Rezza “Non e’ finita, a Natale attenti ai nonni e ai fragili”

Il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute fa il punto sulla situazione della pandemia alla vigilia delle feste

“Del Covid negli ultimi due anni e mezzo abbiamo capito molte cose. Il rischio è sempre che i piccoli la portino in casa, a nonni e altri parenti fragili. Anche per questo gli anziani vanno vaccinati”. Lo ha affermato Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, in una intervista a Repubblica che fa il punto sulla situazione della pandemia alla vigilia del periodo delle feste natalizie.

Immunizzazione della popolazione grazie ai vaccini

La fine della pandemia “non si stabilisce per decreto ufficiale”, ha osservato, ma “abbiamo assistito ala fine sociale della pandemia, che ha portato alla conclusione dello stato emergenziale e delle misure, non solo da noi ma in tanti Paesi. Ora abbiamo una certa immunizzazione della popolazione, grazie ai vaccini e al fatto che molti sono stati infettati. Qui c’è un’endemizzazione con ondate di limitata intensità. Ma se invece – ha precisato ancora Rezza – ci domandiamo: è finita biologicamente? Allora la risposta è non del tutto e non dappertutto, basta vedere cosa succede in Cina”.