Il Covid resiste in superficie su alimenti del supermercato: i cibi più a rischio

Il Covid potrebbe lasciare traccia anche su alcuni degli alimenti che compriamo al supermercato. Nessun allarmismo, però, perché per il momento si tratta soltanto di un test effettuato in Gran Bretagna, spalmando di proposito il virus su imballaggi e prodotti alimentari, tra cui frutta, dolci e bevande in bottiglia. Gli stessi ricercatori, inoltre, hanno chiarito che il rischio per i consumatori rimane molto basso.

La ricerca

Secondo quanto scrive “Repubblica” in un articolo, il virus potrebbe restare su alcuni dei generi alimentari confezionati.

Gli scienziati hanno scelto oggetti che le persone potrebbero mettere in bocca senza cucinarle o lavarle ma tengono a sottolineare il fatto che “gli alimenti e gli imballaggi considerati come parte di questo studio sono stati inoculati artificialmente con Sars-Cov-2 e quindi non riflettono i livelli di contaminazione riscontrati su questi alimenti al dettaglio”.

Il team inglese ha raccolto cibi spesso venduti sfusi nei banchi di alimentari, gastronomia o panetteria, come mele, peperoni, formaggio, prosciutto, olive, pane croccante e croissant. Sono state testate anche bottiglie per bevande, cartoni e lattine. La quantità di virus che hanno trasferito agli alimenti è stata progettata per simulare quanto potrebbe depositarsi sul cibo se qualcuno infetto tossisse o starnutisse nelle vicinanze visto che il Covid si diffonde tramite le goccioline respiratorie.

Quali sono gli alimenti più a rischio

Il team ha esaminato anche una gamma di temperature e livelli di umidità per imitare le tipiche condizioni di conservazione, misurando il tasso di inattivazione del virus e ha scoperto delle differenze a seconda del tipo di prodotto. Per esempio, il virus sembra durare più a lungo su quelli che hanno superfici irregolari – broccoli e lamponi – che su quelli dalla buccia liscia come le mele (sebbene alcuni peperoni freschi refrigerati presentassero il virus rilevabile una settimana dopo). Come mai le mele sono più resistenti? Secondo i ricercatori, contengono sostanze chimiche naturali nella loro buccia che potrebbero iniziare ad abbattere il virus Covid in pochi minuti o ore.

Anche su alcuni dolci come il pain au chocolat il virus va via dopo poche ore, forse perché in cottura sono ricoperti da un sottile strato di uova che contengono acido arachidonico che potrebbe avere un effetto antivirale. Formaggi e salumi, con un alto contenuto di proteine e grassi, sembrano consentire al virus di sopravvivere per giorni, forse una settimana. E per quanto riguarda gli imballaggi? Il Covid può sopravvivere fino a una settimana sulle superfici di plastica. Per i cartoni, potrebbero essere necessari diversi giorni. Per le lattine di alluminio, probabilmente sono solo poche ore.

Le precauzioni

Poiché tutti ogni giorno facciamo la spesa, dovremmo adottare delle precauzioni particolari? Secondo i ricercatori, non è necessario che gli acquirenti prendano ulteriori precauzioni quando maneggiano il cibo, a parte lavarsi le mani prima di prepararlo e mangiarlo e sciacquare i prodotti freschi per aiutare a rimuovere qualsiasi contaminazione sulla superficie.

“Nelle prime fasi della pandemia – dichiara Anthony Wilson, leader del team di valutazione del rischio microbiologico presso la FSA – non sapevamo molto su come il virus sarebbe sopravvissuto su diverse superfici e imballaggi alimentari, quindi la valutazione del rischio si è basata sull’ipotesi peggiore. Questa ricerca ci fornisce ulteriori informazioni sulla stabilità del Coronavirus sulla superficie di una varietà di alimenti e conferma che la probabilità di contrarre Covid attraverso il cibo è molto bassa”.