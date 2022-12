Covid, tamponi Drive In all’Asp Palermo anche a Natale e Capodanno

L’Asp di Palermo ha potenziato ed ampliato l’offerta degli screening di massa per il Coronavirus in modalità Drive In

L’Asp di Palermo ha potenziato ed ampliato l’offerta degli screening di massa per il Coronavirus in modalità Drive In. Da domani (mercoledì 21 dicembre) l’organizzazione del PTA Casa del Sole (via Sarullo n. 19) assicurerà il servizio in maniera continuativa.

Esame con tampone rapido

L’esame, eseguito con tampone rapido, sarà disponibile dalle ore 8 alle ore 20 di ogni giorno. Per motivi organizzativi l’accesso sarà consentito fino alle ore 19.30: la prestazione verrà garantita alle vetture in fila all’interno della struttura fino ad esaurimento.

Altri due Drive In in città

Per consentire all’utenza di avere più opzioni di scelta, l’Asp di Palermo attiverà in settimana in città altri 2 Drive In: al Presidio Guadagna ed al Presidio Pisani. Anche queste due ultime strutture saranno a disposizione della gente ogni giorno dalle ore 8 alle ore 20. I Drive In Casa del Sole, Guadagna e Pisani saranno in funzione anche nei giorni festivi, compresi Natale, Santo Stefano e Capodanno.