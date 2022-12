Ucraina, Cremlino: “Tetto massimo a prezzo petrolio destabilizzerà i mercati”

Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov nella sua quotidiana conferenza stampa, affermando che la Russia si sta preparando alla mossa decisa dalla Ue

Il tetto massimo al petrolio russo imposto dall’Unione europea avrà l’effetto di ”destabilizzare completamente” i mercati energetici globali. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov nella sua quotidiana conferenza stampa, affermando che la Russia si sta preparando alla mossa decisa dalla Ue d’intesa con il G7. Gli europei, ha aggiunto, dovranno prepararsi a prezzi del petrolio più alti. L’introduzione del massimale, invece, secondo Peskov non avrà effetti su quella che Mosca definisce l’operazione militare speciale in vigore in Ucraina.

“La Russia e l’economia russa hanno la capacità necessaria per soddisfare pienamente le esigenze e i requisiti dell’operazione militare speciale”, ha detto Peskov rispondendo a una domanda su potenziali conseguenze dell’introduzione del tetto massimo del prezzo del petrolio sulle forze militari russe in Ucraina.