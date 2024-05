Siccità in Sicilia, Coldiretti: bene aiuto 15 mln per stalle e campi

"Si tratta di un primo intervento nazionale che segue ai 10 milioni che, grazie alla nostra forte pressione, siamo riusciti ad avere dall’assemblea regionale".

Lo stanziamento di 15 milioni di euro per le aziende agricole siciliane colpite dalla siccità rappresenta un primo aiuto concreto rispetto a una situazione drammatica denunciata più volte da Coldiretti. “Si tratta di un primo intervento nazionale che segue ai 10 milioni che, grazie alla nostra forte pressione, siamo riusciti ad avere dall’assemblea regionale. L’intervento del ministero è importante, ma la Regione resta inattiva sull’emergenza di oggi e deve fare di più. La situazione è drammatica, siamo pronti alla mobilitazione perché qui servono subito acqua e fieno e la Regione deve capire che è a rischio la sopravvivenza di aziende e animali. Non possiamo aspettare i tempi della burocrazia”. E’ quanto afferma il presidente di Coldiretti Sicilia Francesco Ferreri in merito all’annuncio del ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida sullo stanziamento di fondi per sostenere l’agricoltura isolana che arriveranno dal Fondo di solidarietà nazionale per l’anno 2024.