Cristiano Ronaldo: “Vincere il Mondiale con il Portogallo sogno più grande della mia carriera: ho sempre dato tutto”

Cristiano Ronaldo rompe il silenzio a quasi 24 ore dall'eliminazione contro il Marocco ai quarti di finale: ecco il messaggio sui social

Lo sconforto e la delusione sono ancora forti in Cristiano Ronaldo.

Lui, CR7, ha dovuto arrendersi insieme al suo Portogallo al cospetto di un Marocco rivelazione assoluta della Coppa del Mondo in Qatar.

Un boccone amaro impossibile da digerire, specie per chi voleva mettere la ciliegina sulla torta e chiudere alla grandissima l’esperienza con la propria Nazionale.

Il post di Ronaldo su Instagram

A distanza di quasi 24 ore dalla clamorosa eliminazione ai quarti di finale, il fuoriclasse di Madeira ha rotto il silenzio sui social, pubblicando un lungo messaggio rivolto agli oltre 500 milioni di followers.

“Vincere un Mondiale per il Portogallo è stato il sogno più grande e ambizioso della mia carriera – scrive il campione portoghese – Fortunatamente ho vinto tanti titoli di portata internazionale, anche per il Portogallo, ma portare il nome del nostro Paese ai massimi livelli del mondo era il mio sogno più grande. Ho combattuto per questo. Ho lottato duramente per questo sogno. Nelle 5 presenze ai Mondiali in 16 anni, sempre al fianco di grandi giocatori e supportato da milioni di portoghesi, ho dato il massimo. Ho lasciato tutto sul campo. Purtroppo ieri il sogno è finito. Non vale la pena reagire a caldo. Voglio solo che tutti sappiano che molto è stato detto, molto è stato scritto, molto è stato ipotizzato, ma la mia dedizione al Portogallo non è cambiata per un istante. Non avrei mai voltato le spalle ai miei compagni di squadra e al mio paese. Per ora non c’è molto altro da dire. Grazie, Portogallo. Grazie Qatar. Il sogno è stato bello finché è durato. Ora speriamo che il tempo sia un buon consigliere e permetta a tutti di trarre le proprie conclusioni”.