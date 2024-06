Croazia-Italia, a Lipsia arbitra l’olandese Makkelie

ISERLOHN (GERMANIA) (ITALPRESS) – Danny Makkelie dirigerà Croazia-Italia, gara valida per la terza e ultima giornata del gruppo B di Euro2024 e in programma lunedì 24 giugno, alle 21, al Leipzig Stadium di Lipsia. Match decisivo per entrambe le squadre che si giocano il secondo posto del girone. Con il fischietto olandese ci saranno i connazionali Hessel Steegstra e Jan de Vries, il quarto ufficiale di gara Serdar Gòzùbùyùk, il video assistant referee Rob Dieperink e i suoi collaboratori Pol Van Boekel e il tedesco Bastian Dakert.

La Nazionale italiana, dopo aver giocato con la divisa bianca contro la Spagna a Gelsenkirchen, tornerà a vestire la maglia azzurra come accaduto nel match vinto contro l’Albania a Dortmund.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).