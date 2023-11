Crolla strada privata: auto contro palazzo

A Genova un pezzo di strada privata è crollato e alcune auto parcheggiate sono finite contro le finestre di un palazzo davanti.

A Genova un pezzo di strada privata è crollato e alcune auto parcheggiate sono finite contro le finestre di un palazzo davanti. I fatti sono avvenuti nella zona tra via Cabrini e via Acquarone nel quartiere di Castelletto, nelle alture del posto. È così caduto, probabilmente con il contributo delle intense piogge delle ultime ore, un grosso muraglione che delimitava l’area privata. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco che stanno operando. Sono in corso i controlli per comprendere se ci siano feriti. È stata disposta l’evacuazione dei residenti degli edifici della zona per effettuare le verifiche di staticità.

Le prime informazioni

Almeno due vetture posteggiate nella parte sovrastante del muraglione sono state coinvolte. Intervenuti i tecnici per i rilievi e la Polizia Locale. Sono state chiuse le strade limitrofe ma pure le condutture del gas per evitare conseguenze nel caso ci fossero danneggiamenti di tubazioni. In loco anche 118 ma non ci sarebbero, fino a questo momento, notizie di persone coinvolte.