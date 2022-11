Da giornalista a pornostar, la storia di Mariagiovanna: “Rocco mi ha cambiato la vita”

Da giornalista dell'Ansa ad attrice a luci rosse e imprenditrice nel mondo hard: la storia di Mariagiovanna Ferrante

Da giornalista ed attrice hard, un cambiamento di vita importante e, sicuramente, inconsueto. E’ ciò che ha fatto la napoletana Mariagiovanna Ferrante, che improvvisamente ha deciso di cambiare lavoro e diventare “Mary Rider”, star a luci rosse.

“Guadagnavo poco – ha rivelato la Ferrante al Corriere del Mezzogiorno – la svolta della mia carriera è stata l’incontro con Rocco Siffredi: nel 2014 affrontai con lui la mia prima esperienza professionale. E pensare che qualche mese prima stavo alla scrivania a scrivere articoli: da quel momento in poi ho girato più di 500 video”.

La carriera giornalistica di Mariagiovanna Ferrante

Mariagiovanna Ferrante, giornalista professionista originaria di Pagani, ha lavorato a “La Stampa” e all’Ansa. Tra le sue inchieste più importanti, quella relativa all’emergenza rifiuti in Campania.

“Mi piaceva e mi piace tuttora scrivere e iniziai la pratica – racconta – e uno dei miei maestri fu Goffredo Locatelli, scomparso un anno fa. Dirigeva una rivista di Scafati, Albatros, con cui cominciai a collaborare. Successivamente passai all’Ansa di Napoli come stagista e a “La Stampa”: nel 2008 mi sposo e mi trasferisco a Torino con mio marito”.

La scoperta del mondo hard

Proprio a Torino, dove inizialmente iniziò a lavorare in vari uffici stampa, la Ferrante scoprì i locali per scambisti con il marito, accorgendosi per la prima volta del mondo hard

“Nel 2012 comincio a frequentare con il mio partner i club privée, un percorso privato di coppia che mi fa molto bene. Imparo a utilizzare i tacchi, da giornalista vestivo sempre casual, e a indossare completini sexy”.

Il passo successivo? Prima scambista, poi pornostar imprenditrice di se stessa a Torino. La sua è una fiorente attività di servizi erotici per adulti. Non manca nulla: dalla casa di produzione video Spicylab al sexyshop.

“Ero una precaria e nel momento in cui sei pagata a cottimo ti retribuiscono solo quello che produci. Le mie proposte erano inchieste, approfondimenti e spesso non venivano neanche ascoltate. Così un po’ alla volta ho iniziato ad allontanarmi dal mondo del giornalismo. Anche se tornerei a fare la giornalista, ma anche il presidente della Repubblica o il ministro delle Pari Opportunità”.