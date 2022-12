Dal brodo allo zabaione: ecco come combattere l’influenza a tavola

L'Italia è alle prese con il boom dell'influenza: ecco come combattere il virus a tavola con i consigli dei nutrizionisti

L’Italia si trova costretta a fare i conti con il boom dell’influenza.

Oltre 3 milioni di cittadini nella penisola sono finiti a letto, alle prese con febbre, raffreddore, mal di gola e quant’altro.

Quali soluzioni adottare, allora, per combattere il maledetto virus?

Una dieta sana ed equilibrata, a base di minerali, vitamine e proteine, potrebbe essere una delle migliori.

A spiegarlo è la nutrizionista Elisabetta Bernardi che propone i tre piatti antinfluenzali per eccellenza, spiegando come le proteine siano fondamentali per costruire anticorpi e cellule all’interno del sistema immunitario, svolgendo così un ruolo importante nella guarigione e nel recupero.

Brodo di carne o di pollo, zabaione e stracciatella in brodo: ecco i piatti anti-influenza

Tra i tre piatti consigliati dalla nutrizionista c’è dunque il brodo, di carne o di pollo, che rappresenta un potente idratante, con un vero e proprio potere curativo per via della presenza di sostanze tra cui un meccanismo antinfiammatorio che aiuta ad alleviare i sintomi dell’influenza e delle infezioni del tratto respiratorio.

Altrettanto consigliato è lo zabaione, con l’uovo ricco di vitamine del gruppo B, circa 7 grammi di proteine, tanti sali minerali, come il fosforo e il ferro, nonchè una buona fonte di zinco, essenziale per il buon funzionamento del sistema immunitario.

La stracciatella in brodo, per la dottoressa, rappresenta infine il cibo principe per combattere i fastidiosi sintomi del virus: un piatto davvero veloce, facile da preparare e molto nutriente.

La carne rossa rinforza il sistema immunitario

“La carne, in particolare – conclude la nutrizionista Bernardi – assicura un’ottima quantità di proteine di alto valore biologico, ma taurina e creatina, abbondanti nella carne rossa, svolgono un ruolo importante nell’inibire lo stress ossidativo e l’infiammazione, migliorando le cellule del sistema immunitario”.