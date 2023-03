Dalla Panda di La Verdera ai gommoni di Turano: come viaggiano i deputati dell’Ars

Qualcuno conserva la vecchia auto, altri puntano sulle barche, altri ancora sulle due ruote. Cosa c'è nelle dichiarazioni patrimoniali degli onorevoli siciliani.

C’è l’onorevole grillina – la trapanese di adozione Cristina Ciminnisi – appassionata di moto con la Ducati Monster. E l’assessore passato dall’Udc alla Lega Mimmo Turano ma fedele alla sua vecchia 500 datata 1968. C’è il drappello di chi non ha intestato alcuna auto, guidato dal presidente della Regione Renato Schifani che in realtà non ha intestato proprio nulla, né una casa, né un terreno, né quote societarie, ma può usufruire dell’auto blu riservata a chi siede a Palazzo d’Orleans. E c’è chi non rinuncia all’indistruttibile Panda 4×4 (il ragusano dem Nello Dipasquale).

L’amore per le Audi

Ma a guardare le vetture in dotazione ai 70 deputati dell’Ars – leggero esercizio per conoscere qualcosa in più degli onorevoli – la più usata è l’Audi Q3. Sono in quattro ad averla: Luigi Sunseri (M5s), Antonello Cracolici (PD), Luisa Lantieri (Fi) e Michele Catanzaro (Pd). Un consenso trasversale. In generale, Audi e Mercedes si dividono equamente i primi due posti delle marche più usate dagli onorevoli (8 vs. 8)

I nostalgici e gli amanti del mare

Tra i nostalgici figurano anche Cateno De Luca, la cui unica auto intestata è una vecchia Opel Corsa del 1992, e l’ex Iena Ismaele La Vardera con una Panda del 1989, oltre al già citato Mimmo Turano che dichiara anche due gommoni. Quest’ultimo non è il solo ad andare per mare. Anche il pentastellato licatese Angelo Cambiano – oltre a due auto: una Bmw G 650 e una Opel Meriva – possiede un natante “modello Amazzonia”, così come il neoleghista Giuseppe Laccoto che dichiara una barca “Eden 350”.

Le scelte green

A possedere l auto più costosa – una Bmw G5x da circa 80mila euro – è Giusi Savarino (Fdi). Mentre la pentastellata Martina Ardizzone, col reddito più basso tra i 70 deputati, ha comprato la sua prima auto nell’anno dell’elezione: una Kia Sportage.

Sono pochi a fare una scelta green. Si tratta di due deputati del Movimento 5 stelle: la catanese Josè Marano con la sua Tesla e il siracusano Carlo Gilistro con una Ford Puma ibrida. Il democristiano Ignazio Abbate gira con una Jeep Compass del 2020 e possiede anche un’Alfa 145 più datata.

Il governo: quattro o due ruote

L’assessore alla Famiglia Nuccia Albano è proprietaria di un Mercedes Gle del 2019, mentre la sua collega di giunta Elvira Amata dichiara il possesso di una Mini addirittura del 2012. Solo due ruote, per l’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò che possiede uno scooter Bmw.