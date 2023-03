Dalla Sanità all’edilizia, dal Bingo al calcio: tutte le quote degli onorevoli imprenditori

Molti deputati dell'Ars detengono azioni in società private. Ecco quali sono e in quali settori operano.

Per fare il deputato regionale non bisogna avere partecipazioni o ricoprire incarichi in società che hanno relazioni con la Regione o coi suoi enti controllati. Lo sa bene Davide Vasta, eletto nella lista Sud chiama Nord di Cateno De Luca ma recentemente dichiarato decaduto (con effetto sospeso in attesa dell’Appello) dal Tribunale di Palermo. Il parlamentare originario di Riposto si sarebbe infatti dimesso troppo tardi, rispetto ai limiti imposti dalla legge, dalla carica di amministratore della società cooperativa Cot che si occupa di ristorazione e ha avuto sia autorizzazioni che contratti con enti regionali.

Vasta, imprenditore molto attivo nella fascia ionico-etnea alla sua prima esperienza politica, non è certamente l’unico onorevole con partecipazioni societarie. A dirlo sono gli stati patrimoniali pubblicati sul sito dell’Ars. Attività imprenditoriali su cui nessuno ha avuto da ridire, perché non entrerebbero in conflitto col ruolo di deputato regionale.

Dagli immobili al pallone: i deluchiani

Lo stesso Vasta, ad esempio, conserva il 35 per cento delle quote di un’attività di autonoleggio a Riposto (Frada sas di Torrisi Francesca & C) ed è amministratore unico di V & P immobiliare srl, che opera nel settore dell’edilizia, con sede a Giarre. A Messina, invece, il cognome Sciotto lo conoscono tutti. L’imprenditore Pietro Sciotto – il cui core business sono le concessionarie di auto – è il patron del Messina calcio che milita in serie C. E il fratello, Matteo Sciotto, deputato regionale eletto nella lista Sicilia Vera a sostegno di Cateno De Luca, della società calcistica è vicepresidente oltre a detenere il 14 per cento delle quote. In più dichiara di presiedere il cda del Caf Cesac, sempre a Messina, società che risulterebbe inattiva. Rimanendo nella pattuglia di onorevoli sbarcati all’Ars sull’onda del successo deluchiano, c’è anche il catanese Ludovico Balsamo, che dichiara un piccolo 1,4 per cento di quote nella società Pes Coupon srl, che si occupa di realizzazione portali web. D’altronde a dare l’esempio è lo stesso “Scateno” che con la Dioniso Srl, società con sede a Roma che si occupa di consulenza elettronica di dati contabili e di cui lui è l’unico socio, si piazza al primo posto della classifica dei deputati regionali più ricchi.

Le partecipazioni sanitarie

Alle falde dell’Etna troviamo Luca Sammartino, ras delle preferenze transitato da Udc, Pd e oggi alla Lega. Oltre all’attività politica detiene il 5 per cento di quote nella società Dentasam e il 90 per cento nella Sam & Sam Stp arl , entrambi studi dentistici e odontoiatrici. Rimanendo nell’ambito sanitario, Nunzia Albano, assessora e deputata Dc, svolge l’attività di medico legale e conserva il 50 per cento di quote dello studio Albano dottoressa Nunzia srl. Anche l’altro assessore in quota Cuffaro, il catanese Andrea Messina dichiara quote in diverse società: è l’unico socio della Sinergia srl, nel campo dell’edilizia; il 75 % della Garden srl con sede ad Acireale; il 25 % della Passo Cavaliere srl che si occupa di coltivazioni agricole, stessa attività della Makarscole srl con sede a Scicli.

Le quote del Movimento

Nel Movimento 5 stelle sono tre i deputati con partecipazioni societarie. Il presidente del gruppo parlamentare Antonino De Luca partecipa a quattro fondi comuni di investimento: Euromobiliare smart 2023, Euromobiliare valore 2027, Euromobiliare flessibile obbligazionario, Eur-Sicav. Nuccio Di Paola detiene il 6,46 per cento di quote Homatron srl con sede a Catania, che si occupa di domotica e automazione domestica. L’ex sindaco di Licata Angelo Cambiano é socio unico e amministratore di Mascialai srl che si occupa di locazione di immobili.

Fratelli d’Italia: dagli affitti allo sport

Nutrita la rappresentanza di imprenditori nel gruppo di Fratelli d’Italia. Giuseppe Zitelli, nella sua Belpasso, condivide coi famigliari una società che si occupa di locazione di immobili (F.lli Zitelli di Zitelli Giuseppe & C). Il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno a Paternò, suo paese di origine, partecipa per il 18 per cento a un’agenzia di assicurazione, la Galvagno-Bonaffini, che però non risulta operante. Mentre il deputato Fabrizio Ferrara a Palermo è socio al 25 per cento e amministratore di Campus Sport center srls che gestisce impianti sportivi.

Bingo e guai

Ci sono infine Giuseppe Geremia Lombardo (gruppo Popolari e Autonomisti) che ha due partecipazioni societarie a Catania: nella Tta di Rosella Musico Antonio & C, società di elettronica, e nella Att srl Catania che lavora nel commercio al dettaglio di telefonia; Riccardo Gennuso (Forza Italia) che detiene il 5 per cento della Immobili e servizi srl a Rosolini (società che nel tempo, stando ai codici Ateco acquisiti, è passata dal commercio all’ingrosso di metalli ferrosi a centro polidiagnostico di esami radiografici, fino ad affittacamere per brevi soggiorni) e il 3 per cento del Bingo Ritz in viale Somalia a Roma. Per un altro Bingo, quello della Guadagna a Palermo, Riccardo Gennuso e il padre, l’ex deputato Pippo, erano stati coinvolti in una vicenda giudiziaria ancora in corso che è costata al giovane Gennuso, inizialmente scelto dal centrodestra come vicepresidente della commissione regionale Antimafia, un passo indietro da quel ruolo. L’ultimo deputato è Tiziano Spada, del Pd, che ha partecipato a una società di Global engineering & consulting oggi in liquidazione.

Le banche

Piccola appendice per le azioni in diverse banche del territorio. Della Banca popolare agricola di Ragusa detengono quote Giorgio Assenza (una) e Andrea Messina (567). Della nuova Sicilbanca, nata dalla fusione tra Banca sicana e Credito cooperativo etneo, hanno quote lo stesso Messina (50) e Giuseppe Zitelli (46).