Daniele Bottino, il più votato dai catanesi: “La città ha bisogno di una svolta”

Il consigliere comunale eletto con Fratelli d’Italia ha ottenuto 2.367 preferenze: “In Aula occorrerà avviare una grande attività ispettiva sui fondi del Pnrr”

CATANIA – Il più votato dai catanesi. Consigliere uscente, alla terza avventura in consiglio comunale, Daniele Bottino è il recordman delle preferenze di quest’ultima tornata elettorale cha ha visto trionfare il candidato del centrodestra Enrico Trantino, esponente di Fratelli d’Italia. Lo stesso partito di cui Bottino è espressione.

Figlio d’arte – il padre è stato consigliere comunale con Raffaele Stancanelli – e appassionato esponente del civico consesso, Bottino è stato esponente della coalizione di centrosinistra. Con Enzo Bianco prima nella lista del Megafono e nel 2018, poi, nella lista Con Bianco per Catania. Salvo poi passare a Diventerà Bellissima e, naturalmente, a Fratelli d’Italia.

Anche cinque anni fa Bottino aveva raggiunto quasi il record di preferenze, superato da Andrea Barresi di una manciata di voti. Stavolta non c’è storia: in totale 2.367 preferenze, ben 600 i voti che ha acquisito in più rispetto al 2018. Una conferma che lo stesso addebita al grande lavoro portato avanti fuori e dentro l’aula che sarebbe stato premiato dai cittadini. “Evidentemente – afferma – stare in mezzo alla gente, spendersi per la propria città paga”.

In attesa dell’insediamento ufficiale, che dovrebbe avvenire a luglio in attesa che vengano controllati tutti i verbali, Bottino si gode il successo. Con un pensiero però al lavoro che dovrà affrontare in aula. “Se tutto va bene – dice ancora – dovremmo insediarci a fine luglio. Al momento, stanno verificando verbali e tutto non appena sarà ufficiale entreremo a Palazzo gli elefanti. Dopodiché inizieremo subito a lavorare, ma prima dobbiamo comprendere la composizione del governo cittadino e quali saranno le priorità che la Giunta indicherà”.

Tante le questioni sul piatto, alcune ancora aperte e da portare a termine. “Bisogna portare avanti la perimetrazione delle aree mercatali – prosegue. E poi, occuparsi della questione sicurezza, mettendo mano a un regolamento apposito, se serve, che metta nero su bianco le regole e che coinvolga tutte le istituzioni preposte a questo. Catania – sottolinea – è evidente a tutti, è in una situazione delicata”.

E poi ancora, le delibere ordinarie e i fondi del Pnrr. Sui quali Bottino ha le idee chiare. “Dovrà esserci una grande attività ispettiva da parte del Consiglio comunale in relazione ai fondi del Pnrr – continua il consigliere comunale. Grazie a questi fondi, potremmo recuperare immobili, scuole, e molto altro. Occorrerà pressare gli uffici e vigilare soprattutto perché il Comune ha una grande difficoltà che è la mancanza di personale e anche la sua motivazione. Mancano gli stimoli e il personale presente ha, in media, 61 anni. Il sindaco Trentino avrà un grande lavoro da fare”.

Il senato cittadino potrà sostenere agevolmente l’azione del primo cittadino che può infatti contare su una maggioranza schiacciante. Bottino punta molto sui neo eletti: “Sono un valore aggiunto – dichiara – e serviranno a portare ricambio nella classe dirigente. La città ha bisogno di una svolta e occorre formare nuovi soggetti politici che possano rinfrescare l’attività”, evidenzia, prima di rivolgere un pensiero ai colleghi che siederanno all’opposizione. “Sono pochi, purtroppo, ma è quanto hanno decretato i catanesi. Mi congratulo con Graziano Bonaccorsi, l’unico riconfermato, che ha fatto un grande lavoro – continua. Mi auguro comunque che, nonostante i numeri risicati, la minoranza sia costruttiva, stimolante e leale. E che contribuisca al rilancio della città. D’altronde – conclude – non sono i numeri che contano ma l’attività che si porta avanti”.