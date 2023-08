Danneggia porta ingresso e occupa opificio in disuso a Trapani: denunciato

I militari hanno trovato e sequestrato due biciclette, di cui una a pedalata assistita, in attesa di essere riconsegnate ai proprietari

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Trapani hanno denunciato, per danneggiamento e invasione di terreni ed edifici, un 40enne.

L’intervento dei carabinieri

L’uomo, volto noto alle forze dell’ordine, dopo aver danneggiato la porta di ingresso di un opificio in disuso nella periferia trapanese, si sarebbe intrufolato bivaccando per giorni. Dentro l’edificio i militari hanno trovato due biciclette, di cui una a pedalata assistita, poste sotto sequestro in attesa di essere riconsegnate ai legittimi proprietari.