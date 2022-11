La pioggia battente provoca danni nel Catanese, vigili del fuoco in azione

La pioggia di queste ore ha causato diversi problemi in provincia di Catania. Necessario, dunque, l'intervento dei pompieri.

Mattinata di lavoro per i vigili del fuoco in provincia di Catania per i danni causati del maltempo che sta interessando la parte orientale della Sicilia.

In tutto il territorio etneo i pompieri sono dovuti intervenire in 9 occasioni e, in tre casi, gli interventi hanno interessato proprio la situazione legata alla forte pioggia.

Si è trattato di interventi di dissesto statico di elementi costruttivi avvenuti a Caltagirone, Viagrande e Sant’Agata Li Battiati.

In particolare, l’acqua piovana caduta in queste ore ha provocato cadute di intonaci e situazioni di rischio a ballatoi pericolanti. Non si segnalano, comunque, problemi per le persone.