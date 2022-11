Danze, luci e colori a Bagheria: arriva “Lights and dreams” a Villa Palagonia

Sarà la splendida cornice di Villa Palagonia a Bagheria ad ospitare sabato 3 dicembre l’evento “Lights and dreams” con una mostra di artigianato, uno spazio espositivo per le aziende, spettacoli tra cui concerti e balli con abiti d’epoca e la presentazione dei libri di Rosa Di Bella (naturopata) e Nunzia Guzzo (avvocato, sulla violenza contro le donne) sotto la direzione artistica e l’organizzazione della wedding planner e organizzatrice di eventi Marika Rubino.

Un evento voluto dall’associazione culturale e del benessere psicofisico “Focus & Live” di Bagheria, di Rosa Di Bella, per dare voce ai talenti creativi. Un evento che abbraccia il desiderio di molte donne dando spazio alla loro creatività e autonomia. Tutto quello che si vedrà nella serata parla infatti di femminilità e bellezza, di arte e cultura, empowerment femminile e obiettivi da raggiungere mettendo in gioco risorse come il coraggio e l’autodeterminazione.

“Focus & Live – spiega Rosa Di Bella – è il richiamo alla vita per mettere in gioco i talenti e scoprirne di nuovi. Uno degli obiettivi della mia associazione è fare volontariato aiutando le donne con disagio economico in percorsi formativi mettendo a disposizione i nostri strumenti per dare uno sbocco lavorativo e professionale”.

Ho accolto la direzione di questo evento che racchiude i concetti alla base dell’attività che svolgo da più di 10 anni. Cooperazione tra donne, talento e creatività. Credere nella bellezza dei propri sogni e realizzarli con grande coraggio e determinazione”, spiega Marika Rubino.

L’evento mette in mostra vari artigiani, artisti e produttori come: la pittrice Monica Vitellaro, l’artigiana di soutache creativo Rosaria Celia, l’artigiana che si occupa di decorazioni per feste ed eventi Cinzia Venneri e l’apicoltore Massimo Nuccio con il suo miele.

La make-up artist Maria Grazia Urso, la stilista di abiti d’epoca Marisa Orefice, Laura Putignano con le sue Idee Balloons, le acconciature di Balzano Parrucchieri, sedie e tavoli per gli allestimenti di Lo Presti sedie e tavoli e Carto Crea di Giuseppe Carta.

Nell’evento, la partecipazione dell’associazione Il Girasole delle pedagogiste Simona Castiglia e Antonella Buttitta, centro didattico specializzato per bambini con autismo e disturbi dell’apprendimento, di Siciliainbocca Surgelati, Angels Style di Modena, Onoranze Funebri San Pietro.