Dap, concorso per funzionari nel Dipartimento: requisiti e domanda

Un totale di 30 posizioni sono disponibili per questa tipologia di impiego a tempo indeterminato: cosa fare per entrare in penitenziaria

Il Ministero della Giustizia offre opportunità di carriera per aspiranti funzionari tecnici all’interno del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Un totale di 30 posizioni sono disponibili per questa tipologia di impiego a tempo indeterminato. I candidati interessati sono invitati a presentare la loro candidatura entro il 16 luglio.

I requisiti

I requisiti per questa posizione includono un diploma di laurea (laurea triennale, laurea magistrale, laurea specialistica) in Architettura, Ingegneria, Scienze Agrarie o titoli equivalenti. È essenziale possedere l’abilitazione all’esercizio della professione e soddisfare i requisiti di idoneità fisica per la mansione. I candidati devono essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea, godere dei diritti civili e politici e non devono avere condanne penali che impediscano l’accesso agli uffici pubblici.

La selezione

Il processo di selezione prevede una prova scritta composta da domande a risposta multipla. Queste domande verteranno su argomenti cruciali come l’Ordinamento Penitenziario, il Codice dei Contratti, la Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, le Norme sul Procedimento Amministrativo, oltre alla Prevenzione e Repressione della Corruzione e dell’Illegalità nella Pubblica Amministrazione. È anche previsto un test per valutare la conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche.

La domanda

Le domande per questa posizione devono essere inviate esclusivamente tramite la piattaforma online disponibile su www.inpa.gov.it. Per procedere con la candidatura, è necessario essere in possesso di uno dei sistemi di identificazione digitale quali Spid, Cie, Cns o eIdas.

