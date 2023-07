Ponte sullo Stretto, RFI: “Cerniera strategica per collegare la Sicilia con la Calabria fino a Berlino”

Ancora un parere positivo sulla realizzazione dell'infrastruttura, questa volta dal presidente di Rete Ferroviaria Italiana.

“Il Ponte sullo Stretto sarà una cerniera strategica per connettere la Sicilia con la Calabria fino a Berlino, dando nuove prospettive al Mezzogiorno d’Italia che è anche il Mezzogiorno d’Europa”: è la dichiarazione di Dario Lo Bosco, presidente di Rete Ferroviaria Italiana, la società di Ferrovie dello Stato che si occupa della gestione delle infrastrutture.

Ecco le dichiarazioni in un’intervista a Italpress in merito al progetto del Ponte sullo Stretto, i cui lavori – secondo le ultime indiscrezioni – dovrebbero iniziare nell’estate del 2024.

Ponte sullo Stretto, le parole di Dario Lo Bosco

“Dal punto di vista trasportistico, il Ponte sullo Stretto è una cerniera strategica di un grande corridoio plurimodale che unisce il Sud dell’Italia al resto del continente europeo e lo porta all’interno dei grandi traffici internazionali”, ha aggiunto Lo Bosco.

“Il Ponte è un elemento attrattore ed è generatore di traffico – ha dichiarato il numero uno di Rete Ferroviaria Italiana -. Questo Governo ha posto fine ai tentennamenti, finalmente si avrà opera straordinaria, emblema della nostra ingegneria in Europa e nel mondo. Ed è una fake news il fatto che non farà realizzare altre opere, anzi ci consentirà di partire con la seconda macrofase per la Sicilia”.

Immagine di repertorio