Davis Cup, Musetti perde da Auger-Aliassime: Italia-Canada 1-1

Lorenzo Musetti si arrende in due set a Felix Auger-Aliassime che ha vinto 6-3 6-4 in poco più di un’ora e mezza riportando in parità la sfida di semifinale di Coppa Davis Italia-Canada dopo che nel primo incontro Lorenzo Sonego aveva battuto Denis Shapovalov in una maratona di 3 ore e 14 minuti. Il carrarino gioca bene, ma sbaglia nei momenti decisivi mentre il canadese, numero 6 del mondo, dimostra il suo eccezionale stato di forma e supera l’avversario senza concedere una sola palla break. Come nella sfida con gli Stati Uniti, adesso l’Italia si affida alla coppia Fognini-Bolelli per cercare di conquistare la storica finale con l’Australia. Al dioppio azzurro è chiesta l’ennesima impresa