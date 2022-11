Davis Cup, Sonego batte Shapovalov: Italia avanti 1-0

Italia in vantaggio per 1-0 nella semifinale di tennis di Coppa Davis, in corso sul veloce indoor di Malaga. Lorenzo Sonego ha battuto per due set a uno il canadese Denis Shapovalov: 7-6, 6-7, 6-4 dopo un match equibratissimo durato tre ore e un quarto. Fra poco la sfida tra Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime.