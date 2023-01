DAZN alza ancora i prezzi e presenta un altro piano: i costi del nuovo abbonamento

La piattaforma in streaming DAZN ritocca verso l'alto i prezzi degli abbonamenti. Ecco quali sono i costi e cosa cambia.

Nuova stangata per i clienti di DAZN. Con l’arrivo del 2023, la piattaforma dedicata alla trasmissione in streaming di eventi sportivi ha reso noto un nuovo listino prezzi (con nuovi contenuti) valido a partire da lunedì 2 gennaio.

DAZN, cosa cambia per i vecchi abbonati

Urge sottolineare che i costi maggiorati riguardano soltanto i nuovi abbonati. Gli abbonamenti dei vecchi clienti di DAZN – compresi gli utenti che hanno messo in pausa il proprio abbonamento – non subiranno ritocchi verso l’alto.

DAZN, l’offerta del piano Standard

Relativamente al piano Standard, che consente due visioni in contemporanea a patto che i dispositivi siano connessi alla stessa rete, rimarrà invariato il prezzo di 29,99 euro a patto che il cliente decida di rimanere abbonato per 12 mesi consecutivi.

L’abbonamento di un solo mese alla piattaforma costerà 39,99 euro, tradotto in un aumento di 10 euro rispetto al listino precedente.

DAZN, l’offerta del piano Plus

Scatterà un aumento anche per quanto riguarda il piano Plus, che permette un massimo di quattro visioni in contemporanea, sempre a patto che le due coppie di dispositivi siano connesse alla stessa rete.

In questo caso il piano costerà 44,99 euro al mese alle medesime condizioni di abbonamento continuativo per 12 mesi. In soldoni, l’aumento dell’abbonamento sarà di 5 euro al mese rispetto alla vecchia tariffa di 39,99 euro.

Per quanto riguarda il singolo mese, l’utente dovrà sborsare la cifra di 54,99 euro, che si traduce in un rincaro di 15 euro rispetto al costo precedente.

DAZN, arriva il nuovo piano Start

DAZN mette a disposizione anche un terzo piano, denominato Start, che consente la visione di tutti i contenuti trasmessi dalla piattaforma in streaming, ad eccezione degli eventi calcistici.

Il piano, che permette due visioni contemporanee, può essere sottoscritto a patto che i dispositivi siano legati alla stessa rete. Per questa tipologia di abbonamento l’azienda ha previsto un costo di 12,99 euro al mese.