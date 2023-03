De Luca punta a Catania e schiera Gabriele Savoca: chi è il candidato “scatenato”

L'intervista del Qds a Gabriele Savoca

CATANIA – Sud chiama Nord. Ma sarebbe più preciso dire, in questo caso, “Catania chiama Messina”. E dalla Città dello Stretto Cateno De Luca risponde indicando un giovane con le “mani libere” da schierare nella corsa per Palazzo degli Elefanti.

Savoca, il “baby Scateno”

Il “baby-scateno”, come è già stato ribattezzato, è Gabriele Savoca, avvocato trentunenne, che rappresenta un ampio mondo di associazioni e giovani professionisti. “La proposta che ho ricevuto da Cateno De Luca – spiega Savoca al QdS – è l’occasione per portare a Catania un modello di buona amministrazione, coinvolgendo soprattutto i giovani e i professionisti che hanno deciso di mettere le loro esperienze e competenze al servizio della città. È l’inizio di un percorso aperto a quanti vorranno impegnarsi per far riemergere il Comune dal buio in cui è sprofondato”.

Savoca in campo

“Sono stanco – aggiunge Savoca – di vedere i miei coetanei costretti ad abbandonare questa città, per mancanza di lavoro principalmente, ma sempre più spesso anche per cercare servizi e opportunità qui ormai sconosciute. Il nostro obiettivo, qualora ci fossero le giuste convergenze sulla mia candidatura, è costruire un progetto per consegnare alla città una nuova classe dirigente disposta a lavorare duramente per recuperare i ritardi accumulati negli anni. In questa città vogliamo viverci e non sopravviverci”.