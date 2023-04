Def, la Camera approva lo scostamento di bilancio. Tensione in Aula, PD: “Vergogna”

Parere favorevole della Camera allo scostamento di bilancio al Def. Tensione tra maggioranza e opposizione tra i banchi.

L‘Aula della Camera ha approvato lo scostamento del Def, il Documento di economia e finanza. Il disco verde di Montecitorio è giunto con 221 voti favorevoli, mentre sono stati 116 i voti contrari. Nella giornata di ieri il testo era stato bocciato per 6 voti.

Def, bagarre in Aula tra spintoni e malori

Il voto in Aula di oggi è stato contraddistinto da alcuni momenti di tensione tra maggioranza e opposizione. La seduta alla Camera è stata sospesa per qualche minuti quando i deputati del Partito Democratico hanno abbandonato l’emiciclo dopo un attacco di Tommaso Foti di Fratelli d’Italia nei confronti di Debora Serracchiani.

In seguito, Nico Stumpo del PD si è scagliato contro i deputati di FdI. Sono sceso giù in aula e ho detto a Foti che stavano sbagliando, sono loro che hanno esagerato”, ha commentato lo stesso Stumpo. Inoltre, il deputato dei Verdi Angelo Bonelli è stato costretto a lasciare l’Aula dei Deputati a seguito di un malore dopo un suo intervento.

Def, PD: “Meloni spieghi comportamento deputati”

“La dichiarazione di voto di FdI al Def, dopo il disastro di ieri, è stata accompagnata da attacchi in ordine: alle opposizioni, ai singoli parlamentari, alla Bce e persino alla matematica. ‘Non ho parole’, ha detto Meloni sulla sua maggioranza. Gliene suggeriamo una: Vergogna”, scrive Peppe Provenzano del Partito Democratico su Twitter.

Critico anche Nicola Zingaretti: “Giorgia Meloni torni in Italia a spiegare ai suoi deputati come ci si comporta in aula in una democrazia parlamentare”.