Defeca tra i cespugli e mostra genitali ai passanti: 73enne denunciato a Palermo

L'uomo ha precedenti penali per lo stesso reato

Atti oscenni tra i cespugli dei viali della Palazzina Cinese a Palermo. Protagonista un 73enne, beccato dai vigili della polizia municipale con i pantaloni abbassati. L’uomo si sarebbe giusitificato dicendo che, causa mal di stomaco improvviso, è stato costretto a defecare in mezzo al fogliame, ma la sua versione non ha convinto le forze dell’ordine.

Recidivo

Secondo le testimonianze di diverse persone sembra infatti che l’anziano, tra l’altro con precedenti penali per lo stesso reato, avrebbe defecato mostrando i genitali ai passanti comprese donne e bambini che stavano facendo la classica passeggiata pomeridiana. I vigili urbani in presidio a Villa Niscemi, allertati dai cittadini, sono subito intervenuti assieme a un’altra pattuglia. Li hanno trovato il 73enne nello stesso posto in cui era stato segnalato. Così è scattata la denuncia.