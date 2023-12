VIDEO | Demolito palazzo Mangeruca, l’ecomostro della ‘ndrangheta distrutto in pochi secondi

L'opera di demolizione controllata ha cancellato palazzo Mangeruca, ecomostro che era stato realizzato dalla 'ndrangheta nel Crotonese.

È stato finalmente abbattuto palazzo Mangeruca, l’ecomostro di Torre Melissa, in provincia di Crotone, che da decenni deturpava la costa jonica calabrese. A cancellare la bruttura che era stata sottratta alla ‘ndrangheta sono stati 400 kg di dinamite in microcariche. L’esplosione ha distrutto nel giro di pochissimi secondi la struttura realizzata dalla malavita organizzata. L’operazione di demolizione è avvenuta in maniera ecosostenibile, in quanto programmata per ridurre al minimo ogni impatto di detriti e polveri sull’ecosistema presente attorno all’immobile.

Fonte video: X – Soverato Web