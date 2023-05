Derubano 57enne: ladri in fuga speronano polizia e investono agente

Due gli arrestati, mentre un terzo uomo è riuscito invece a fuggire.

Sono stati attimi di grande concitazione quelli vissuti a Milano in seguito a una rapina a un passante da parte di due giovani, uno spagnolo di 25 anni e un peruviano di 23. Entrambi sono stati tratti in arresto. L’accusa è di avere derubato una donna di 57 anni per poi darsi a una fuga disperata caratterizzata da diversi incidenti. Il primo ai danni della volante della polizia. La macchina è stata speronata dall’auto sulla quale i rapinatori erano saliti dopo avere sottratto la borsa della donna seduta fuori da un ristorante. Poi ai danni di un poliziotto. Durante la retromarcia innestata dai ladri, impauriti dall’accerchiamento delle forze dell’ordine, lo stesso si è visto salire sul piede uno pneumatico del mezzo.

Contromano

Infine, il pericolo per i pedoni e per gli altri automobilisti quando, dopo un lungo inseguimento ad alta velocità e contromano, i fuggitivi sono stati fermati in via Sangiorgio. Arrestati sia il 25enne alla guida che il complice di 23 anni che gli aveva fatto da palo. Un terzo uomo è riuscito invece a fuggire. La giornata dell’agente investito è invece finita in ospedale, da dove è stato dimesso con una prognosi di due settimane.