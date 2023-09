Detenuto evade lanciandosi da una finestra, in coma il poliziotto che lo inseguiva

Un detenuto è riuscito a evadere da un ospedale. Il poliziotto che lo inseguiva è finito in coma un tentativo di inseguimento.

Un detenuto è evaso stamattina dall’ospedale San Paolo di Milano e si è lanciato da una finestra del secondo piano della struttura sanitaria. Nel tentativo di inseguirlo e fermarlo, un poliziotto si sarebbe buttato dietro di lui ma avrebbe sbattuto la testa, finendo così in coma.

A riportare i fatti è AdnKronos, su segnalazione è Aldo Di Giacomo, segretario generale del Sindacato del Corpo di Polizia Penitenziaria.

La fuga e l’infortunio

Secondo la ricostruzione dei fatti, il detenuto di origini maghrebine sarebbe arrivato ieri sera in ospedale per vedere medicate alcune ferite riportate a seguito di una lite scoppiata in carcere con alcuni compagni di detenzione.

In ospedale l’uomo avrebbe tentato di fuggire, scatenando la reazione del poliziotto. L’appartenente alle forze dell’ordine, purtroppo, avrebbe avuto la peggio rimediato una violenta botta alla testa.

L’agente è stato quindi soccorso e trasportato all’ospedale San Raffaele di Milano, dove si troverebbe attualmente ricoverato in stato di coma.